Экономика

19:44 05.02.2021

Украина 9 февраля внепланово предложит 6-летние ОВГЗ и 16 февраля – ОВГЗ в долларах и евро

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Украина 9 февраля внепланово предложит 6-летние ОВГЗ и 16 февраля – ОВГЗ в долларах и евро

Министерство финансов Украины на ближайших аукционах 9 февраля дополнительно предложит самые "длинные" 6-летние облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), а спустя неделю – 2-летние долларовые ОВГЗ и годичные ОВГЗ в евро.

Соответствующие изменения в график размещения облигаций Минфин обнародовал на своем сайте.

Согласно им, предложение на аукционе 9 февраля будет также расширено годичными бумагами, объем которых будет, как и на этой неделе, ограничен 1 млрд грн.

Помимо того, как и планировалось ранее, покупателям будут предложены ОВГЗ с погашением через 6-мес. (объем ограничен 0,5 млрд грн), 1,5 года, 2 и 3 года, а также 14-мес. долларовые бумаги.

Ранее предполагалось, что 6-летние гривневые ОВГЗ будут предлагаться 23 февраля, однако в обновленном графике в этот день они отсутствуют, как и 14-мес. долларовые ОВГЗ, которые также были в графике в его первоначальном виде.

Как сообщалось, последний раз 6-летние ОВГЗ размещались после долгого перерыва 19 января. Минфину удалось продать их на 1,15 млрд грн по ставке 12,5% годовых.

Теги: #график #овгз
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