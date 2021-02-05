Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,73 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,7325 грн/$1 с 27,8525 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,720-28,745 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,78 грн/$1 с 27,90 грн/$1 в четверг.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 8 февраля – до 27,7711 грн/$1 с 27,8885 грн/$1 накануне.