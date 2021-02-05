Замминистра экономики Дядюра возглавил правление Фонда соцстрахования на случай безработицы

Заместитель министра экономики Игорь Дядюра возглавил правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования, сообщило Министерство экономики по итогам решения правления Фонда в пятницу.

"Наша главная цель - повышение конкурентоспособности безработных на рынке труда. Мы должны дать возможность людям добывать профессию, которая соответствует реалиям и потребностям рынка труда в Украине", - цитирует Дядюру пресс-служба министерства.

Правление Фонда состоит из пяти представителей от государства, застрахованных лиц и работодателей, которые выполняют свои обязанности на общественных началах, напомнило Минэкономики. Представителей от государства назначает Кабмин. Главу правления избирают на два года по очереди с каждой стороны.