Польский Getin Holding подписал договор о намерениях по продаже дочернего Идея Банка с украинским покупателем

Польский Getin Holding S.A. (Вроцлав) 5 февраля подписал договор с украинским покупателем о продаже 100% акций дочернего Идея Банка (Львов) и 100% акций ООО New Finance Service (Киев), сообщила компания Getin Holding S.A.

Согласно сообщению на портале biznes.pap.pl., стороны планируют закрыть потенциальную сделку до 30 сентября 2021 года.

Указывается, что до этого покупатель проведет due diligence компании, а после положительного результата стороны приступят к согласованию условий потенциальной сделки.

Getin Holding также сообщает, что он согласился предоставить покупателю эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний до 30 апреля 2021 года.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,057 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 74 действующих банков.