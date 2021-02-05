ДТЭК заявляет об отсутствии 320 млн грн на присоединение проблемных строек "Аркады" в инвестпрограмме

Строительство подстанции и воздушной линии для присоединения к сетям ЖК "Патриотика на озерах" не предусмотрено инвестиционной программой ДТЭК "Киевские электросети" на 2021 год, и компания не видит возможности взять на себя такие обязательства в рамках меморандума между инвесторами обанкротившегося банка "Аркада" и компанией-застройщиком "Столица групп".

"Строительство подстанции (ПС) "Аркада" и воздушной линии (ВЛ) 110кВт "ТЭЦ-5 – Аркада" предусматривалось за счет заказчика присоединения и не включалось в инвестпрограмму ДТЭК КЭС и план развития сетей на 2021-2025 гг. Компания не имеет источников финансирования этих объектов", – говорится в релизе ДТЭК "Киевские электросети", полученном агентством "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В компании добавили, что условиями меморандума для решения проблемных вопросов застройки банка-банкрота "Аркада", о которых компании стало известно из открытых источников, ДТЭК КЭС как одному из его потенциальных подписантов предлагается взять обязательства по строительству за счет средств инвестпрограммы указанных выше ПС и ВЛ.

При этом в компании заявили, что такое обязательство является нарушением постановления НКРЭКУ, утвердившего план развития сетей, а также угрожает снижению качества электроснабжения 1,3 млн ее клиентов.

Согласно релизу, стоимость подстанции и линии составляет около 320 млн грн, что соответствует 63% размера всей инвестпрограммы для обновления сетей города в 2021 году.

"Если обязать энергокомпанию самостоятельно строить линию и подстанцию и даже допустить корректировку инвестпрограммы и плана развития сетей через внесение изменений в постановление регулятора, это будет означать ограничение работ по улучшению энергоснабжения всех киевлян", – отмечается в релизе.

"ДТЭК КЭС не считает такой подход справедливым и удовлетворяющим потребности всех заинтересованных сторон", – подчеркнули в компании.

При этом в ДТЭК заявили, что готовы к конструктивному диалогу и поиску решений электроснабжения проблемных застроек, которые бы отвечали законодательству и не ограничивали права ее клиентов, и принимают активное участие в рабочей группе по решению проблем 48 новостроек Киева под руководством замминистра внутренних дел Антона Геращенко

Как сообщалось, меморандум между МВД, КГГА и строительной компанией "Столица групп" по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада" планировалось подписать до 5 февраля.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, после этого начнется работа по завершению строительства более 11 тыс. квартир.

Кроме того, МВД были достигнуты договоренности с ДТЭК об усилении сотрудничества с кооперативами в части подключения к электросетям.

"Есть первые отзывы от руководителей кооперативов, что ДТЭК помогает в рамках законодательства. Однако мы не можем требовать от частной компании за собственный счет строить электросети", – пояснил Геращенко.

Завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев)

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам ликвидируемого банка "Аркада" (Киев) 184 млн грн в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн), таким образом погасив 71,1% обязательств перед вкладчиками финучреждения.

Согласно сообщению, для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером в Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Кредобанк, Правэкс Банк, Альфа Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Идея Банк, банк "Пивденный" или в Универсал банк.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

ФГВФЛ 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.