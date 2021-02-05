Минэкологии установило лимиты на вылов биоресурсов в 2021 году

Вступили в силу лимиты и прогнозы на вылов биоресурсов в водоемах Украины на 2021 год, утвержденные министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

"Чтобы поддерживать естественный баланс, Минэкологии ежегодно утверждает эти лимиты. Например, в этом году популяция пиленгаса и калкана азовского увеличилась, поэтому рыбаки-промысловики смогут вылавливать этих рыб, и с определенными лимитами: для калкана азовского ограничения - 345 тонн, для пиленгаса - 2000 тонн", – говорится в релизе ведомства.

Согласно обнародованным документам, в Черном море, в частности, лимит на вылов калкана установлен на уровне 158 тонн, в Азовском лимит бычков составляет 4,2 тыс. тонн, мидий – 18 тыс. тонн, зостера – 1 тыс. тонн.

Прогноз вылова шпрот в Черном море составляет 20 тыс. тонн, креветки – 750 тонн, барабули – 920 тонн. Прогноз вылова в Азовском море тюльки – 37 тыс. тонн, хамсы - 30 тыс. тонн.

В днепровских водохранилищах суммарный лимит на вылов в 6 водохранилищах (Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское) составил для плотвы - 2637 тонн, густеры - 1236 тонн, судака- 540 тонн.

Суммарный прогноз вылова для щуки установлен на уровне 129 тонн, сома - 262 тонны, тогда как ограничения на вылов карася серебристого и тюльки отсутствуют.

В рыбохозяйственных водных объектах Черниговской области ограничен вылов леща на уровне 25,1 тонн, плотвы - 9,7 тонн, сома - 1,3 тонны, щуки - 3 тонны.

Во внутренних соленых водоемах Херсонской области на 2021 год ограничений на вылов нет.

Сайт госслужбы сообщает также о скором утверждении режима рыболовства и квоты добычи водных биоресурсов на 2021 год.

По данным министерства, комиссия по вопросам Красной книги также включила в ежегодное издание документа подуста и исключила рыбца обычного.

Как сообщила Государственная таможенная служба, импорт свежей и охлажденной рыбы в 2020 году в натуральном выражении вырос на треть по сравнению с предыдущим годом – с 23 тыс. тонн до 30 тыс. тонн, в долларовом - на 15,4%, со $141 млн до $162 млн.

В то время, согласно ее данным, импорт мороженой рыбы в минувшем году составил 271 тыс. тонн на сумму $365 млн, уменьшившись на 5,1% и 3,1% соответственно.