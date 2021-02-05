Roshen получил разрешение на выпуск масла высшей степени кошерности

Входящий в корпорацию Roshen Винницкий молочный завод (ВМЗ) планирует в 2021 году несколько экспортных поставок сладкосливочного масла высшей степени кошерности, сообщил производитель в пресс-релизе.

"Молочный завод Roshen стал первым в мире производителем фасованного сливочного масла за пределами Израиля, получившим разрешение высшего органа кошерности (Kashruth Department B.D.Z. Orthodox Council Jerusalem)", - отметил Roshen.

Производитель уточнил, что новый продукт будет расфасован в упаковку по 200 г.

Как сообщалось, суточная мощность ВМЗ по переработке молока – 600 тонн в сутки. Мощность производственных линий позволяет производить до 48 тонн сухих молочных продуктов, до 30 тонн масла, до 18 тонн молочного жира и до 50 тонн сгущенного молока в сутки.

Завод производит молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие, молоко сухое карамелизированное, масло сливочное, кислосливочное, пастеризованные сливки, ультра пастеризованные сливки (20%, 30% или 40% жира), молоко сгущенное с добавлением сахара, молочный жир и его фракции (олеин и стеарин). В сентябре 2020 года ВМЗ начал производство и реализацию новой линейки сладкосливочного масла ТМ Roshen, представленную в розничной упаковке позициями "масло крестьянское 72,6%" и "масло экстра 82,5%".

Согласно пресс-релизу компании, ВМЗ - лидер по экспорту среди украинских молочных предприятий за последние пять лет с ежегодным экспортом свыше 10 тыс. тонн. Продукция экспортируется более чем в 50 стран мира – из Восточной Европы, Азии, Северной Америки и Африки.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация выпускает около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазинов Roshen в Украине насчитывает около 70 ед. в разных регионах страны.