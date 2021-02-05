"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

АО "Укрзализныця" начинает консультации с поставщиками природного газа в рамках подготовки тендера по централизованной закупке газа в 2021 году, сообщила компания на сайте в пятницу.

"Укрзализныця" приглашает на встречу-консультацию поставщиков природного газа. Встреча состоится в рамках подготовки проекта тендерной документации по централизованной закупке природного газа в 2021 году. Ориентировочный общий объем закупки составляет 70 млн куб. м", – уточняется в сообщении.

В "Укрзализныце" заявили, что основная цель встречи - поиск надежных поставщиков природного газа.

Во время консультации компания планирует предоставить разъяснения относительно процедуры закупки природного газа по формуле, разделения годового объема закупки на отдельные лоты (процедуры), а также по квалификационным требованиям, обеспечению тендерной документации и условиям поставки товара.

Встреча состоится в Киеве 9 февраля 2021 года.