Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в январе 2021 года осуществлялся по средней цене $250,09 (7 тыс. 44,89 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 23,5% выше цены декабря-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $202,47 (5 тыс. 702,84 грн).

Как сообщалось, и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.