Экономика

14:48 05.02.2021

Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

1 мин читать
Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в январе 2021 года осуществлялся по средней цене $250,09 (7 тыс. 44,89 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 23,5% выше цены декабря-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $202,47 (5 тыс. 702,84 грн).

Как сообщалось, и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Теги: #газ #импорт #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 05.02.2021
"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

09:17 05.02.2021
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

13:47 04.02.2021
ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

10:25 04.02.2021
Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

18:44 03.02.2021
8-12 февраля импорт э/э в Украину в часы пик может достичь максимального показателя месяца в 3000 МВт – прогноз "Укрэнерго"

8-12 февраля импорт э/э в Украину в часы пик может достичь максимального показателя месяца в 3000 МВт – прогноз "Укрэнерго"

13:51 02.02.2021
Украина нуждается в импорте э/э для прохождения февральских морозов – Герус

Украина нуждается в импорте э/э для прохождения февральских морозов – Герус

11:01 01.02.2021
Украина может в понедельник получить 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

Украина может в понедельник получить 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

11:14 29.01.2021
"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

10:09 29.01.2021
"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

14:20 28.01.2021
"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

"Батькивщина" предложит фракциям подписать законопроект, который остановит "тарифную вакханалию"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд – НБУ

Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

Миссия МВФ в Украине продолжает работу - Фонд

Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо топлива из РФ – глава Минэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество налоговых проверок на запрос налогоплательщика в 2020 г. сократилось почти вдвое

Международные резервы Украины по итогам января сократились до $28,8 млрд – НБУ

УСПП просит Кабмин вмешаться в ситуацию с отменой набсоветом "Укрзализныци" решения о создании UZ-Cargo

Рада разделила функции АМКУ в конкурентной политике и работе с обжалованием тендеров

Альтернативный законопроект о "Дия.City" может иметь "неприятные" последствия для ФЛП - эксперт

НКРЭКУ отменила нижний прайс-кеп на балансирующую электроэнергию

Количество жалоб бизнеса на неисполнение судебных решений растет каждый год - бизнес-омбудсмен

Бизнес в 2020г. в отношении налоговой жаловался на блокировку накладных и отнесение в список рисковых - бизнес-омбудсмен

"Укрзализныця" получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году

Госпродпотребслужба и производители опровергают информацию о выявлении COVID-19 в экспортируемой в Китай молочной сыворотке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА