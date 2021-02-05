Альтернативный законопроект о "Дия.City" может иметь "неприятные" последствия для ФЛП - эксперт

Законопроект №4303-2 "О стимулировании развития сферы информационных технологий в Украине" дает возможность не признавать трудовыми отношения ИТ-компаний с работающими в этой сфере физлицами-предпринимателями (ФЛП), что может иметь "неприятные" последствия для последних, считает партнер юридической фирмы Asters Юрий Котляров.

"Законопроект №4303-2 фактически устанавливает презумпцию отсутствия трудовых отношений в случае заключения договора между ФЛП и ИТ-компаниями. Опровергнуть эту "презумпцию" будет очень непросто не только для Гоструда и налоговых органов, но и для работников в формате ФЛП, которые по некоторым причинам будут иметь намерения по защите своих социальных гарантий", - сказал юрист в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что речь идет об альтернативном законопроекте, который может лечь в основу правового режима "Дия.City". По словам эксперта, в частности, ст. 5 проекта закона устанавливает некоторые особенности в договорах между заказчиками и исполнителями, которые очень напоминают признаки трудового договора, однако эти особенности не могут быть основанием для признания отношений как трудовых иначе как с согласия сторон соответствующего договора.

"В таком контексте можно утверждать о дисбалансе предложенного урегулирования и возможности ограничения прав наемных лиц, работающих в сфере ИТ, по сравнению с другими индустриями", - пояснил Котляров.

По его мнению, в основном законопроекте о "Дия.City" №4303 предусмотрено применение GIG-контрактов как гибкой формы трудовых отношений работодателя и наемного работника с соответствующим балансом социальных гарантий и предотвращением применения массива устаревших норм трудового законодательства.

Как сообщалось, в Верховной Раде 2 ноября 2020 года был зарегистрирован законопроект №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который определяет правовые основы специального правового режима "Дия.City" для IT-индустрии. Затем были зарегистрированы и альтернативные проекты.

На рабочей встрече представителей комитета ВР по вопросам цифровой трансформации со стейкхолдерами законопроектов Минцифры сообщило о планах подать законопроект №4303д взамен №4303, который учтет часть предложений и "метких идей" альтернативных №4303-1 и №4303-2.