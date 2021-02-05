Экономика

11:45 05.02.2021

Бизнес в 2020г. в отношении налоговой жаловался на блокировку накладных и отнесение в список рисковых - бизнес-омбудсмен

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Бизнес в 2020г. в отношении налоговой жаловался на блокировку накладных и отнесение в список рисковых - бизнес-омбудсмен

Бизнес в 2020 году в отношении Государственной налоговой службы чаще всего жаловался на блокировку налоговых накладных - поступило 273 жалобы, и отнесение компании в список рисковых - 207 обращений, сообщил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

" В 2020 году поступило 273 жалобы на приостановку блокировки налоговых накладных и 207 - на внесение компании в список рисковых. 76% жалоб по блокировке были закрыты успешно", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем, чтобы налоговые органы предоставляли конкретную аргументацию, конкретные мотивы, почему считают компанию рисковой. Тогда бизнес понимает, какие шаги предпринять, чтобы покинуть этот список", - отметил Свенчицкий.

Еще одна проблема в отношении налоговой - это невыполнение решений суда.

"Вот есть окончательное судебное решение, тем не менее, налоговый орган говорит: "А мы не признаем это решение!" Компания идет к нам. Окончательные решения судов, которые вступили в силу, надо исполнять. Конечно, налоговая служба отвечает на наши рекомендации", - пояснил бизнес-омбудсмен.


Полный текст интервью с Марчином Свенчицким будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #налоговая #бизнес_омбудсмен
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