Экономика

11:35 05.02.2021

"Укрзализныця" получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году

2 мин читать
"Укрзализныця" получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году

АО "Укрзализныця" в 2020 году недополучила 84,2% компенсаций от Министерства образования и науки Украины за перевозку студентов, сообщается на сайте компании в пятницу.

В течение прошлого года "Укрзализныця" перевезла более 3,7 млн студентов в дальнем сообщении на сумму более 114 млн грн. При этом, компенсации Минобразования составили лишь 18 млн грн (15,8% необходимого).

В компании отметили, что за прошлый год "Укрзализныця" недополучила от Минобразования за перевозку студентов более 96 млн грн, в 2019 году - 239 млн грн, (было предоставлено услуг на 257 млн грн, а компенсировано лишь 18 млн грн).

В "Укрзализныце" также подчеркнули, что в бюджете Минобразования на 2021 год также заложено только 18 млн грн на компенсацию проезда.

"Более 1 млрд грн Министерство образования и науки Украины задолжало "Укрзализныце" за перевозку студентов за последние несколько лет. Такая ситуация сложилась из-за того, что ежегодно в бюджете Министерства закладываются расходы на уровне 18 млн грн, а не реальные суммы, которые тратит перевозчик", - прокомментировал сложившуюся ситуацию и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

По словам Перцовского недополученные компенсации за льготные перевозки - это средства, которые компания не вложила в развитие пассажирских перевозок, приобретение нового подвижного состава или в улучшение сервиса.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2020 году получила от местных органов власти только 28% компенсаций за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

 

Теги: #транспорт #компенсация #укрзализныця #студенты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 03.02.2021
Кабмин согласовал передачу "Энергоатому" от "Укрзализныци" ж/д пути в зоне отчуждения

Кабмин согласовал передачу "Энергоатому" от "Укрзализныци" ж/д пути в зоне отчуждения

14:37 01.02.2021
Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом будут перечисляться автоматически – Денис Шмыгаль

Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом будут перечисляться автоматически – Денис Шмыгаль

18:15 29.01.2021
Зеленский обсудил с руководством швейцарской Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине

Зеленский обсудил с руководством швейцарской Stadler Rail AG реализацию инфраструктурных проектов в Украине

14:36 29.01.2021
ВАКС арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93млн грн ПАО "Укрзализныци" – САП

ВАКС арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93млн грн ПАО "Укрзализныци" – САП

12:33 29.01.2021
Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

11:39 29.01.2021
"Укравтодор" снял ограничение на движение грузовиков на дорогах госзначения в Киевской области

"Укравтодор" снял ограничение на движение грузовиков на дорогах госзначения в Киевской области

10:36 29.01.2021
"Укрзализныця" открыта к сотрудничеству со следственной комиссией для оценки состояния компании – Жмак

"Укрзализныця" открыта к сотрудничеству со следственной комиссией для оценки состояния компании – Жмак

20:27 28.01.2021
"Укрзализныця" добавила по 2 дополнительных вагона к сегодняшним поездам Одесса-Киев и Измаил-Киев

"Укрзализныця" добавила по 2 дополнительных вагона к сегодняшним поездам Одесса-Киев и Измаил-Киев

13:11 28.01.2021
Общественный транспорт в Киеве работает по графику и без существенных задержек

Общественный транспорт в Киеве работает по графику и без существенных задержек

22:34 27.01.2021
Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

Утром в четверг временно ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта из-за непогоды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

Миссия МВФ в Украине продолжает работу - Фонд

Глава Минэнерго Украины оценивает компенсации "зеленым" до 2029г в $10-20 млрд

Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо топлива из РФ – глава Минэнерго

Верховный суд снял арест с акций ПИБа, разблокировал его средства

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнес в 2020г. в отношении налоговой жаловался на блокировку накладных и отнесение в список рисковых - бизнес-омбудсмен

Госпродпотребслужба и производители опровергают информацию о выявлении COVID-19 в экспортируемой в Китай молочной сыворотке

Народные депутаты в марте зарегистрируют новый законопроект о бизнес-омбудсмене

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% перед приходом недельных морозов

Минэкономики в 2021г ожидает роста производства свинины, стабильности по мясу птицы и сокращения по говядине, яйцам и молоку

Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%

Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $58,15 за баррель

Миссия МВФ в Украине продолжает работу - Фонд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА