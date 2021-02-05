Госпродпотребслужба и производители опровергают информацию о выявлении COVID-19 в экспортируемой в Китай молочной сыворотке

Госпродпотребслужба Украины совместно с ассоциацией "Союз молочных предприятий Украины" и компаниями- производителями молочных продуктов опровергают информацию об обнаружении COVID-19 в экспортируемой в Китай отечественной сухой молочной сыворотке.

Согласно их сообщению, подробности, озвученные на пресс-конференции по данной информации, будут обнародованы в Киеве в пятницу.

Как сообщается в пресс-анонсе, в ней примут участие Владислава Магалецкая - председатель Госпродпотребслужбы Украины; Вадим Чагаровский - председатель объединения "Союз молочных предприятий Украины"; Ирина Романчук - заместитель директора Института продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины; Юрий Гордейчук - генеральный директор ООО "Укрпродукт групп".

Как сообщается в пресс-анонсе со ссылкой на январское сообщение информагентства "Синьхуа" (КНР), при исследовании в городском центре профилактики и контроля заболеваний в муниципалитете Тяньцзинь три образца партии мороженого, произведенного компанией Tianjin Daqiaodao Food Company, дали положительный результат на COVID-19.

"Синьхуа" 15 января 2021 года сообщило, что полученные положительные результаты анализов на коронавирус найдены в импортируемой из Украины сухой сыворотке для производства мороженого, а 29 января власти Украины были уведомлены Генеральной таможенной администрацией Китая о том, что при растаможивании сухой сыворотки проверка на наличие вируса не требуется.

Как сообщается в пресс-анонсе, должностные лица Министерства коммерции КНР в рабочем порядке выразили обеспокоенность в отношении указанных публикаций в китайских СМИ, негативно влияющих на развитие украинско-китайских отношений. Они отметили отсутствие в указанном ведомстве и в правительстве г. Тяньцзинь информации о каких-либо проверках украинской сыворотки и фиксации COVID-19.

Согласно приводимым словам представителей Минкоммерции КНР, ведомство совместно с Министерством иностранных дел расследуют публикации и их источники.

Официального подтверждения положительных результатов обследования сыворотки нет. Украинскиепроизводители и экспортеры молочной продукции встали перед необходимостью доказывать свою невиновность и надлежащее качество своей продукции.