Экономика

19:12 04.02.2021

Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

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Кабмин освободил туруслуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией

Кабинет министров на заседании 3 февраля включил туризм в перечень товаров и отраслей экономики, для которых Национальный банк Украины (НБУ) имеет право устанавливать исключения или особенности введения мер защиты, в частности освободил туристические услуги от санкций за задержку возврата валютной выручки в связи с пандемией COVID-2019.

Согласно сообщению на правительственном портале, речь одет о туристических продуктах и услугах, импортируемых в соответствии с внешнеэкономическими договорами в туристической отрасли, в том числе операции по поставке, реализации туроператорами туристических продуктов и услуг нерезидентов.

Как сообщалось, Кабмин 13 февраля 2019 года утвердил перечень товаров и отраслей экономики, для которых НБУ имеет право устанавливать исключения или особенности введения мер защиты, предусмотренные законом "О валюте и валютных операциях".

В перечень включены товары, которые используются субъектами космической деятельности и самолетостроения для изготовления и разработки систем космических аппаратов, комплексов, а также в разработке, производстве, переоборудовании и ремонте авиационной техники.

В списке также указаны товары, которые экспортируются и импортируются по соглашениям о распределении продукции (СПР), а также услуги (кроме транспортных и страховых), работ, права интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, которые экспортируются.

Данная норма также действует для медицинских услуг, импортируемых для обеспечения лечения, обследования и диагностики украинских граждан с заболеваниями из утвержденного Министерством здравоохранения перечня орфанных заболеваний, которые, в частности, приводят к инвалидности, а также для ряда других товаров и услуг в медицинской сфере.

Как сообщалось, в 2018 году Верховная Рада приняла закон "О валюте и валютных операций", который был призван либерализировать валютное регулирование в Украине. В частности, закон предусматривает, что НБУ имеет право устанавливать граничные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. Помимо этого, по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров граничные сроки расчетов, установленные НБУ, могут быть продлены МЭРТ через соответствующие заключения.

Теги: #туризм #валюта #санкции #кабмин
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