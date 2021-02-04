Экономика

18:05 04.02.2021

Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

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Глава Минфина Украины видит потенциал наращивания объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко видит потенциал увеличения объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд по сравнению с $3,7 млрд за январь-сентябрь 2020 года и $5 млрд в 2019-м.

"Объемы товарооборота в 2019-м выросли на 22,3% по сравнению с 2018-м. 2020-й для мира был сложным из-за COVID-19. Но уже в этом году мы рассчитываем на увеличение торговли", - сказал Марченко в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Он уточнил, что Украина готова к углублению интеграции в сфере финансовых услуг, агросектора, оборонно-промышленного комплекса, однако о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) говорить пока рано.

"За последнее время переговоры существенно продвинулись в части тарифных и нетарифных ограничений, ввозных пошлин на товары и услуги. Продолжаем переговоры и поиск решений, допустимых и выгодных для обеих сторон. Ожидаем от турецкой стороны позиции по либерализации торговли товарами металлургии и предложений о доступе на рынок товаров и услуг", - прокомментировал министр финансов.

Что же касается сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, то Украина готова к совместному производству самолетов на основе ГП "Антонов", указал он.

"Мы готовы к совместному производству самолетов на технологической основе ГП "Антонов", а также авиационных силовых агрегатов на базе инновационной компании "Ивченко-Прогресс". Украина благодарна президенту Турецкой Республики, а также топ-менеджменту компании Baykar Makina, которые в критическое для нашей страны время усилили нас ударными БПЛА Bayraktar. Этот контракт вывел глубину нашего партнерства на стратегический уровень, значительно усилив оборонный потенциал Украины", - отметил Марченко.

По его словам, следующим шагом станет совместное производство ударного БПЛА Akinci с двигателем украинской компании "Ивченко-Прогресс".

"Сейчас в рамках этого проекта разрабатывается проект локализации производства в Турции и Украине. Знаю, там не все вопросы решены в полном объеме, но уверен, что стороны найдут приемлемое для всех решение", - подчеркнул министр финансов.

Теги: #марченко #турция #торговля #минфин
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