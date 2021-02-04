Экономика

18:03 04.02.2021

Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $58,15 за баррель

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Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $58,15 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после подъема до годовых максимумов накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 КСК составляет $58,15 за баррель, что на $0,31 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом ранее в ходе торгов стоимость контракта преодолевала отметку в $59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $55,38 за баррель, что на $0,31 (0,56%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Поддержку рынку в среду оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

По словам аналитика AxiCrop Стивена Иннса, которого цитирует MarketWatch, позитивные комментарии ОПЕК+ способствовали росту котировок, несмотря на укрепление доллара и данные министерства энергетики США о менее существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в стране.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.

Хотя снижение запасов не оправдало прогнозов, оно все же свидетельствует о сокращении избытка предложения на рынке, отмечают аналитики ANZ, на которых ссылается S&P Global Platts.

В то же время аналитики Saxo Bank не ожидают значительного повышения цен до 2022 года или даже до 2023 года, учитывая, что мировой спрос на нефть по-прежнему остается ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии.

"В текущем квартале, вероятно, марка Brent будет устойчиво торговаться между $50 и $55 за баррель, а затем укрепление фундаментальной обстановки позволит ей пойти в сторону $65", - пишет глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Теги: #нефть
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