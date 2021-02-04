Экономика

16:50 04.02.2021

Компании в 4 кв.-2020 чаще всего жаловались бизнес-омбудсмену на налоговую

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Компании в 4 кв.-2020 чаще всего жаловались бизнес-омбудсмену на налоговую

Офис бизнес-омбудсмена в октябре-декабре 2020 года получил 451 жалобу на нарушения со стороны госорганов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 3% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2020-го, сообщил Офис в четверг.

Согласно обнародованному в четверг релизу, наибольшее количество жалоб компаний поступило на Государственную налоговую службу - 64%, на правоохранительные органы - 12%, на госрегуляторов - 7%.

"Среди самых распространенных налоговых проблем предпринимателей была блокировка налоговых накладных (177 жалоб), что состоит из трех типов проблем: классическая остановка регистрации накладных (100 жалоб), включение в список рисковых плательщиков (29 жалоб) и невыполнение судебных решений о регистрации накладных (48 жалоб)", - указал Офис бизнес-омбудсмена.

В то же время именно действия правоохранительных органов стали одной из причин роста количества жалоб в четвертом квартале прошлого года. Количество таких жалоб было наибольшим за последние 10 кварталов, хотя в абсолютных цифрах этот показатель не выглядит значительным - 56 жалоб, указали в Офисе.

Предприниматели, в частности, жаловались на процессуальные злоупотребления Нацполиции и СБУ", - указано в сообщении.

Теги: #налоговая #госорганы #омбудсмен #бизнес
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