Экономика

15:04 04.02.2021

"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

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"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

Строительная компания "Интергал-Буд" отвергает распространенные в СМИ заявления о ведении строительства на проекте по ул. Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева.

"В данный момент Церковь "Христианская надежда" при поддержке прихожан, общественности и международных организаций отстаивает свои права на аренду земельного участка Жмаченко, 20. Поэтому никакие работы генеральный подрядчик проекта компания "Интергал-Буд" на участке не ведет", – говорится в официальном заявлении компании.

В компании подчеркивают, что проект "Мистечко добра" будет представлен общественности только после подтверждения законных прав церкви на земельный участок, а информация о возобновлении работ направлена на дискредитацию церкви, проекта и компании.

По данным застройщика, проект от архитектурного бюро AB Archsenal был представлен несколько лет назад, однако из-за несоответствия концепции церкви был откинут и более не рассматривался.

Ранее в СМИ сообщалось о выдаче Государственной архитектурно-строительной инспекцией разрешения "Христианской надежде" на строительство "духовно-благотворительного комплекса с приспособлением под многофункциональный комплекс" по ул. Генерала Жмаченко, 20, при этом депутаты Киевсовета в сентябре-2020 года проголосовали за расторжение арендного договора с религиозной громадой и предоставление участку статуса парка.

Теги: #киев #строительство #интергал_буд #недвижимость
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