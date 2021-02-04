Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Tesla Inc. годами подвергалась критике из-за проблем с качеством у электромобилей Model 3 - и теперь генеральный директор Илон Маск признал, что даже его самый строгий критик был прав, пишет CNN.

В начале 2018 года технический консультант Сэнди Манро, который разбирает и реконструирует автомобили для оценки качества, дал жесткую характеристику Model 3, сославшись на "недостатки, которые можно было бы увидеть у автомобилей Kia в 90-х". В частности, он отметил неравномерные зазоры между внешними панелями и проблемы с окраской. "Я не могу представить, как они выпустили это в продажу", - сказал тогда Манро каналу Autoline.

Маск, который обычно резко реагирует на критику, к удивлению, согласился со словами эксперта. "Я подумал, что ваша критика была точной", - сказал он Манро в интервью, которое транслировалось во вторник на канале YouTube и в подкасте "Munro Live".

В ходе интервью Маск также признал, что покупать автомобили Tesla в период выхода новой модели на рынок, возможно, не лучшая идея.

"Друзья спрашивают меня: Когда лучше покупать автомобиль Tesla? А я говорю: "Что ж, либо купите его в самом начале, либо когда производство выйдет на стабильный уровень", - сказал Маск.

Признания Маска могут вызвать обеспокоенность у будущих покупателей, учитывая, что компания в ближайшие месяцы планирует открыть новые заводы в Техасе и в Германии, а также начать до конца года производство пикапа Cybertruck и грузовика Semi, отмечает MarketWatch.

Тем не менее, в 2020 году Tesla практически выполнила цель по поставке полумиллиона электромобилей, о которой заявлял Маск, и аналитики ожидают, что в текущем году количество проданных маши увеличится до 800 тыс.

Котировки акций автопроизводителя практически не меняются в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация Tesla за последние 12 месяцев выросла на 481,7%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500, в расчет которого акции компании вошли в конце 2020 года, прибавил за год 14,9%.