Экономика

14:12 04.02.2021

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

2 мин читать
Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Tesla Inc. годами подвергалась критике из-за проблем с качеством у электромобилей Model 3 - и теперь генеральный директор Илон Маск признал, что даже его самый строгий критик был прав, пишет CNN.

В начале 2018 года технический консультант Сэнди Манро, который разбирает и реконструирует автомобили для оценки качества, дал жесткую характеристику Model 3, сославшись на "недостатки, которые можно было бы увидеть у автомобилей Kia в 90-х". В частности, он отметил неравномерные зазоры между внешними панелями и проблемы с окраской. "Я не могу представить, как они выпустили это в продажу", - сказал тогда Манро каналу Autoline.

Маск, который обычно резко реагирует на критику, к удивлению, согласился со словами эксперта. "Я подумал, что ваша критика была точной", - сказал он Манро в интервью, которое транслировалось во вторник на канале YouTube и в подкасте "Munro Live".

В ходе интервью Маск также признал, что покупать автомобили Tesla в период выхода новой модели на рынок, возможно, не лучшая идея.

"Друзья спрашивают меня: Когда лучше покупать автомобиль Tesla? А я говорю: "Что ж, либо купите его в самом начале, либо когда производство выйдет на стабильный уровень", - сказал Маск.

Признания Маска могут вызвать обеспокоенность у будущих покупателей, учитывая, что компания в ближайшие месяцы планирует открыть новые заводы в Техасе и в Германии, а также начать до конца года производство пикапа Cybertruck и грузовика Semi, отмечает MarketWatch.

Тем не менее, в 2020 году Tesla практически выполнила цель по поставке полумиллиона электромобилей, о которой заявлял Маск, и аналитики ожидают, что в текущем году количество проданных маши увеличится до 800 тыс.

Котировки акций автопроизводителя практически не меняются в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация Tesla за последние 12 месяцев выросла на 481,7%. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor's 500, в расчет которого акции компании вошли в конце 2020 года, прибавил за год 14,9%.

Теги: #tesla #маск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:47 23.01.2021
Илон Маск обещает $100 млн изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

Илон Маск обещает $100 млн изобретателю лучшей технологии улавливания углерода

15:41 12.01.2021
Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

16:37 30.12.2020
Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

11:46 28.12.2020
Маск назвал "невозможным" сделать Tesla частной компанией, рассматривает IPO Starlink

Маск назвал "невозможным" сделать Tesla частной компанией, рассматривает IPO Starlink

09:52 24.12.2020
Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

10:45 23.12.2020
Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

20:10 27.11.2020
Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

19:06 26.10.2020
Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

09:59 26.10.2020
Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

12:10 07.10.2020
Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо топлива из РФ – глава Минэнерго

Верховный суд снял арест с акций ПИБа, разблокировал его средства

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП в текущем году до 5,3%, ожидает 28 грн/$1 на конец года

Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

Инфляция позволит разогреть экономику - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо топлива из РФ – глава Минэнерго

Верховный суд снял арест с акций ПИБа, разблокировал его средства

Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

Украина не запрашивала аварийную помощь смежных энергосистем из-за отключения ЗаТЭС – "Укрэнерго"

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП в текущем году до 5,3%, ожидает 28 грн/$1 на конец года

Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

Более 28 млн грн поступило в бюджет Киева после продажи трех земучастков – КГГА

Инфляция позволит разогреть экономику - премьер

ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА