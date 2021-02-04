Экономика

12:41 04.02.2021

Украина не запрашивала аварийную помощь смежных энергосистем из-за отключения ЗаТЭС – "Укрэнерго"

2 мин читать
Украина не запрашивала аварийную помощь смежных энергосистем из-за отключения ЗаТЭС – "Укрэнерго"

Аварийная помощь со стороны смежных энергосистем в связи с отключением 3 февраля Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" не активировалась, потеря мощности в 750 МВт была компенсирована за счет увеличения производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, сообщила НЭК "Укрэнерго" на сайте в четверг.

Согласно сообщению, в среду, 3 февраля, гидроэлектростанции произвели 26,8 млн кВт-ч, что на 8 млн кВт-ч больше объемов торговых графиков.

Оператор системы передачи указывает, что на ЗаТЭС в 21.22 среды было восстановлено энергопотребление для собственных нужд, а в 03.47 четверга запущен в работу энергоблок №4, работающий сейчас с нагрузкой свыше 200 МВт. Энергоблок №1 включен в работу 4 февраля в 9.55.

Со ссылкой на ЗаТЭС НЭК сообщает, что включение в работу энергоблока №3 ожидается в течение дня четверга.

Относительно произошедшего системный оператор разъяснил: 3 февраля в 19.26 действием защит одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на ЗаТЭС и и ВЛ 150 кВ Луч – Большая Белозерка в сети ПАО "Запорожьеоблэнерго". Вместе с тем на ЗаТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 з нагрузкой 204 МВт. После этого, в 19.27 аварийно отключился блок №4 з нагрузкой 273 МВт. В итоге ЗаТЭС разгрузилась до 0 МВт с потерей питания для собственных нужд.

При этом "Укрэнерго" подчеркивает, что все линии магистральной сети и подстанции НЭК в Запрожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.

В релизе указывается, что для выяснения причин инцидента будет межведомственная комиссия, куда войдут и представители НЭК.

Как сообщалось, 3 февраля в 19:25 Энергодаре на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение, в результате часть потребителей суммарной нагрузкой 24 МВт осталась без света и воды. Через час энергоснабжение было восстановлено, в 21:26 начаты пусковые работы по подключению блоков ТЭС к сети.

Поздно вечером 3 февраля энергохолдинг "ДТЭК", которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы 3 февраля замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

Теги: #укрэнерго #дтэк_днепроэнерго #запорожская_тэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 04.02.2021
ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

18:58 03.02.2021
"Укрэнерго" выиграло апелляцию у НЗФ по тарифам на диспетчеризацию

"Укрэнерго" выиграло апелляцию у НЗФ по тарифам на диспетчеризацию

15:04 03.02.2021
Премьер ожидает в среду решения директора "ГарПока" о разделе 10,25 млрд грн между "Энергоатомом" и ВИЭ

Премьер ожидает в среду решения директора "ГарПока" о разделе 10,25 млрд грн между "Энергоатомом" и ВИЭ

12:39 22.01.2021
"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

12:25 20.01.2021
Кабмин намерен закрепить за собой управление "Энергоатомом", подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго"

Кабмин намерен закрепить за собой управление "Энергоатомом", подготовить решение о передаче Минэнерго "Укрэнерго"

11:15 18.01.2021
Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

17:40 15.01.2021
Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

15:42 15.01.2021
"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

16:29 12.01.2021
ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

14:31 06.01.2021
Сумма кредитов "Укрэнерго" от трех госбанков для погашения долгов перед "ГарПоком" составила 10,25 млрд грн

Сумма кредитов "Укрэнерго" от трех госбанков для погашения долгов перед "ГарПоком" составила 10,25 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП в текущем году до 5,3%, ожидает 28 грн/$1 на конец года

Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

Инфляция позволит разогреть экономику - премьер

ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП в текущем году до 5,3%, ожидает 28 грн/$1 на конец года

Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

Более 28 млн грн поступило в бюджет Киева после продажи трех земучастков – КГГА

Инфляция позволит разогреть экономику - премьер

Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель впервые почти за год

Польский mBank улучшил прогноз роста прибыли "Кернела" в 2020г на 23%

Молдова 12 февраля лишится железнодорожного сообщения из-за убытков

Общий объем поступлений от туристического сбора в 2020г составил 130,6 млн грн – ГАРТ

8-12 февраля импорт э/э в Украину в часы пик может достичь максимального показателя месяца в 3000 МВт – прогноз "Укрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА