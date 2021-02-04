Украина не запрашивала аварийную помощь смежных энергосистем из-за отключения ЗаТЭС – "Укрэнерго"

Аварийная помощь со стороны смежных энергосистем в связи с отключением 3 февраля Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" не активировалась, потеря мощности в 750 МВт была компенсирована за счет увеличения производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, сообщила НЭК "Укрэнерго" на сайте в четверг.

Согласно сообщению, в среду, 3 февраля, гидроэлектростанции произвели 26,8 млн кВт-ч, что на 8 млн кВт-ч больше объемов торговых графиков.

Оператор системы передачи указывает, что на ЗаТЭС в 21.22 среды было восстановлено энергопотребление для собственных нужд, а в 03.47 четверга запущен в работу энергоблок №4, работающий сейчас с нагрузкой свыше 200 МВт. Энергоблок №1 включен в работу 4 февраля в 9.55.

Со ссылкой на ЗаТЭС НЭК сообщает, что включение в работу энергоблока №3 ожидается в течение дня четверга.

Относительно произошедшего системный оператор разъяснил: 3 февраля в 19.26 действием защит одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на ЗаТЭС и и ВЛ 150 кВ Луч – Большая Белозерка в сети ПАО "Запорожьеоблэнерго". Вместе с тем на ЗаТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 з нагрузкой 204 МВт. После этого, в 19.27 аварийно отключился блок №4 з нагрузкой 273 МВт. В итоге ЗаТЭС разгрузилась до 0 МВт с потерей питания для собственных нужд.

При этом "Укрэнерго" подчеркивает, что все линии магистральной сети и подстанции НЭК в Запрожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.

В релизе указывается, что для выяснения причин инцидента будет межведомственная комиссия, куда войдут и представители НЭК.

Как сообщалось, 3 февраля в 19:25 Энергодаре на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение, в результате часть потребителей суммарной нагрузкой 24 МВт осталась без света и воды. Через час энергоснабжение было восстановлено, в 21:26 начаты пусковые работы по подключению блоков ТЭС к сети.

Поздно вечером 3 февраля энергохолдинг "ДТЭК", которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы 3 февраля замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".