Экономика

11:27 04.02.2021

Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

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Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

Первый транш от ГП "Гарантированный покупатель" в рамках погашения долгов перед ВИЭ-генерацией пойдет производителям "зеленой" электроэнергии уже в четверг, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Сегодня пойдет первый транш от "ГарПока" на погашение долгов перед ВИЭ", – сказал он в ходе онлайн-встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией в четверг.

Объем транша премьер не уточнил.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Украина подтверждает свою готовность выполнять обязательства по меморандуму с инвесторами в ВИЭ.

Вместе с тем источники агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве утверждают, что на настоящее время принято решение о равномерном распределении между НАЭК "Энергоатом" и ВИЭ-генерацией 1,8 млрд грн из тех 5 млрд грн, которые НАЭК "Укрэнерго" уже перечислила "ГарПоку" в рамках получения кредитов от госбанков в сумме 10,25 млрд грн.

"Сегодня "ГарПок" перечислит, приблизительно, по 0,9 млрд грн ВИЭ-генерации и зеленым", – сказал собеседник агентства, отметив, что по дальнейшему распределению еще ведется работа.

Теги: #шмыгаль #электроэнергия #виэ #гарпок
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