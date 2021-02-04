Более 28 млн грн поступило в бюджет Киева после продажи трех земучастков – КГГА

Департамент земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации 2 февраля продал на торгах три земельных участка на общую сумму более 28 млн грн, сообщила пресс-служба КГГА.

По ее данным, земельный участок площадью 0,1 га по пер.Рощинскому, 2 в Соломенском районе Киева со стартовой ценой в 4,5 млн грн был продан за 15,2 млн грн, увеличив цену на 240%. Согласно информации об участке на публичной кадастровой карте, его целевое назначение – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

Участок по ул.Жулянской, 7 площадью 0,41 га в Голосеевском районе был продан за 8,7 млн грн, он также предназначен для строительства многоквартирного жилого дома.

За 4,1 млн грн был также продан земельный участок площадью 0,3 га по ул.Жулянской, 7-А, указано в пресс-релизе. Его целевое назначение, согласно кадастровой карте, –строительство и эксплуатация зданий торговли и торгового центра.

В департаменте отмечают, что прозрачный рынок земли является эффективным способом наполнения городского бюджета.