Экономика

10:50 04.02.2021

ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

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ЗаТЭС подключила к энергосистеме блоки №1 и № 2 суммарной мощностью около 300 МВт

Блоки № 1 и № 4 Запорожской ТЭС подключены к энергосистеме Украины, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Согласно пресс-релизу, энергетики готовят к запуску в ближайшее время энергоблок №3 ЗаТЭС, а также подключили к энергосистеме энергоблок Кураховской ТЭС, ранее отключенный по причине ремонта.

Как свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго", ЗаТЭС в настоящее время работает двумя блоками суммарной мощностью 305 МВт, Кураховская ТЭС – семью блоками суммарной мощностью 1147 МВт.

Как сообщалось, 3 февраля в 19:25 Энергодаре на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой город остался без света и воды. Через час энергоснабжение было восстановлено, в 21:26 начаты пусковые работы по подключению блоков ТЭС к сети.

Дефицит мощности в сети составил около 750 МВт, НЭК "Укрэнерго" не сообщало о запросе аварийной помощи из Беларуси для балансирования энергосистемы.

Энергохолдинг "ДТЭК", которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы в 19.25 3 февраля замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

Теги: #дтэк #запорожская_тэс
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