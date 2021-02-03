Экономика

20:16 03.02.2021

Польский mBank улучшил прогноз роста прибыли "Кернела" в 2020г на 23%

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Польский mBank улучшил прогноз роста прибыли "Кернела" в 2020г на 23%

EBITDA агрохолдинга "Кернел" в 2020 году (не совпадает с 2020 фингодом компании, который завершился в июне-2020) увеличится на 24,2% - до $550,1 млн, чистая прибыль – в 2,3 раза, до $276,5 млн, такой улучшенный прогноз дал в недавнем отчете польский mBank, который также повысил справедливую цену акций "Кернел" с PLN57,39 до PLN62,93 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать".

"По нашему мнению, очень хорошие данные о финансовых объемах за IV кв. 2020 года (II квартал 2020/2021 ФГ) предполагают увеличение финансовых результатов в годовом выражении и необходимость повышения наших прогнозов EBITDA на 9% и чистой прибыли на 23%", - говорится в сообщении mBank.

Банкиры предполагают увеличение дивидендов в связи с завершением пятилетней инвестпрограммы и предполагаемым снижением инвестрасходов в последующие годы, увеличением суммы генерируемых денежных средств (рыночный мультипликатор FCF/EV в ближайшие два года превышает 15%) и относительно низким долгом компании (2,1xEBITDA на конец 2020 ФГ).

Акции "Кернел" на конец дня среды котировались на Варшавской фондовой бирже по курсу PLN55,1 за штуку, за последние три месяца они подорожали почти на 40%.

mBank уточняет, что капитализация компании составляет около PLN4,6 млрд, free float – PLN2,8 млрд, среднедневной оборот за последние три месяца – PLN9,4 млн.

Как сообщалось "Кернел" выплатил дивиденды за 2019/2020 ФГ в размере $0,42 на акцию.

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #акции
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