Экономика

19:32 03.02.2021

Молдова 12 февраля лишится железнодорожного сообщения из-за убытков

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Молдова 12 февраля лишится железнодорожного сообщения из-за убытков

Государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) с 12 февраля полностью прекращает движение местных и пригородных поездов. Об этом было заявлено в среду на заседании парламентской комиссии.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам обсудила катастрофическое финансовое состояние ЖДМ.

Согласно представленной информации, в настоящее время в Молдове ходят лишь три пригородных поезда - Кишинев-Унгены, Кишинев-Бендеры и Бельцы-Окница. "Более 70% перевозимых на этих поездах пассажиров - это сотрудники самой компании", - сказал представитель ЖДМ на парламентских слушаниях.

"Пассажирские перевозки внутри страны оборачиваются ЖДМ ежемесячным ущербом в 9-12 млн леев. (около 600-800 тыс. долларов в месяц). Предприятие несет убытки. Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей", - заявил представитель ЖДМ.

Представители ЖДМ напомнили, что с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, включая прибыльные маршруты Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и ряд других.

При этом, как отметили железнодорожники, предприятие продолжало платить зарплаты машинистам, проводникам и другому персоналу. Уже более 6 месяцев сотрудники не получают зарплату, долги по зарплате составляют около 3 млн долларов.

Со своей стороны, председатель парламентской комиссии по контролю за финансами Игорь Мунтяну отметил, что в 2018-2019 годах ЖДМ продала более 66 тыс. тонн черных металлов без согласования и решения Совета директоров. Кроме того, колеса и другие изделия из черных металлов на сумму 168 млн леев (около $10 млн) были разобраны, опять же без согласия Совета директоров, что создало риски кражи. Таким образом, задолженность ЖДМ достигла 500 млн леев (около $30 млн).

"В связи с наличием долгов по зарплате счета ЖДМ заблокированы. Задолженность по зарплате за несколько месяцев создает довольно проблемную ситуацию для антикризисного управления этим предприятием", - сказал Мунтяну.

Он подчеркнул, что "за все упущения и ошибки в управлении кто-то должен нести ответственность, в противном случае граждане никогда не будут защищены".

Теги: #молдова #железная_дорога #закрытие
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