Общий объем поступлений от туристического сбора в 2020г составил 130,6 млн грн – ГАРТ

Общий объем поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора в Украине в 2020 году составил 130,6 млн грн, в том числе 34,7 млн грн – в Киеве.

Об этом в среду сообщило Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) со ссылкой на данные Государственной налоговой службы (ГНС).

Согласно отчету, в минувшем году поступления от туристического сбора в Одесской области составили 15,2 млн грн, Львовской – 11,8 млн грн, Киевской – 9,8 млн грн, Харьковской – 6,6 млн грн, Закарпатской – 6,4 млн грн, Запорожской – 6,2 млн грн.

В десятку лидеров также вошли Ивано-Франковская и Днепропетровская области (5,6 млн грн), а также Николаевская (4,6 млн грн).

Как сообщалось, доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 млн грн, что почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

По данным ГНС, за 9 мес.-2019 поступления от туристического сбора в Украине составили 126,8 млн грн.