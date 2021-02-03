Экономика

18:44 03.02.2021

8-12 февраля импорт э/э в Украину в часы пик может достичь максимального показателя месяца в 3000 МВт – прогноз "Укрэнерго"

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8-12 февраля импорт э/э в Украину в часы пик может достичь максимального показателя месяца в 3000 МВт – прогноз "Укрэнерго"

Импорт электроэнергии из Беларуси и России в Украину 8-12 февраля в периоды пикового суточного потребления с 17:00 до 19:00 часов может достичь максимального месячного значения в 3000 МВт мощности при максимальной пропускной способности межгосударственных сечений с энергосистемами этих стран 3100 МВт.

Об этом свидетельствует прогноз предельных значений импорта электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) на 8-28 февраля НЭК "Укрэнерго", обнародованный на сайте компании.

Согласно прогнозу "Укрэнерго", импорт э/э в Украину начнет планомерно снижаться, начиная с 13 февраля, и достигнет своих минимальных предельных значений 21 и 28 февраля на уровне 300 МВт мощности в период с 16:00 до 20:00 и 100 МВт мощности в остальные часы суток.

Согласно прогнозу предельных значений импорта электроэнергии в ОЭС Украины НЭК "Укрэнерго" на 1-7 февраля, максимальная предельная мощность импорта э/э должна составить не более 1500 МВт.

Как сообщалось, по результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть – на период 15-28 февраля.

На рынке электроэнергии работает ООО "Стимекс", бенефициарами (по 50%) которого являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" – ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине. В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставки электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставке э/э являются ТЦ и ТРЦ.

Основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указывается бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка. Как указано на сайте агентства, оно занимается вопросами, связанными с ТЭК, от консалтинга до поставок энергоресурсов.

Доступ к сечению "Беларусь-Украина" на 6-28 февраля 2021 года выкупили шесть компаний: ООО "Де Трейдинг" (50 МВт), ООО "Днипросталь-энерго" (100 МВт), ООО "ЭРУ Трейдинг" (250 МВт), ООО "ЭТГ" (30 МВт), ООО "Интерэнергопостач" (20 МВт) и ООО "ОНК-групп" (50 МВт). Таким образом, трейдеры выкупили всю доступную пропускную способность в этом направлении. В частности, компания "Де Трейдинг" относится к "Донбассэнерго", "ЭРУ Трейдинг" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери.

 

Теги: #электроэнергия #импорт
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