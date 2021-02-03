Экономика

17:03 03.02.2021

МАУ за 10 мес. вернула пассажирам более $26,5 млн за отмененные рейсы

1 мин читать
МАУ за 10 мес. вернула пассажирам более $26,5 млн за отмененные рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в период с апреля 2020 года по январь 2021 года вернула пассажирам более $26,5 млн за отмененные рейсы из-за COVID-19.

Как сообщила пресс-служба МАУ в среду, только за декабрь 2020 года и январь 2021 года было оформлено возвратов на сумму более $4,5 млн. За 10 мес. компания рассмотрела более 101 тыс. обращений пассажиров.

"МАУ отмечает готовность к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Сотрудники всех коммуникационных подразделений также делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания также напоминает, что кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.

Теги: #мау #компенсации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 25.01.2021
МАУ предупреждает об изменениях рейсов в Израиль из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве

МАУ предупреждает об изменениях рейсов в Израиль из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве

14:51 20.01.2021
МАУ предлагает МОЗ пересмотреть условия для въезда в Украину вакцинированным иностранцам

МАУ предлагает МОЗ пересмотреть условия для въезда в Украину вакцинированным иностранцам

15:51 18.01.2021
Авиакомпания МАУ подготовила самолеты для перевозки вакцин

Авиакомпания МАУ подготовила самолеты для перевозки вакцин

22:50 09.01.2021
Госдеп США обвинил Иран в покрывании виновных в катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Госдеп США обвинил Иран в покрывании виновных в катастрофе самолета МАУ в Тегеране

14:30 08.01.2021
Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

14:04 08.01.2021
Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

13:14 08.01.2021
Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

12:27 08.01.2021
Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

09:46 08.01.2021
Украина проводит исследование планшета, найденного на месте крушения самолета МАУ под Тегераном – Венедиктова

Украина проводит исследование планшета, найденного на месте крушения самолета МАУ под Тегераном – Венедиктова

11:23 06.01.2021
Украина в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете МАУ – Енин

Украина в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете МАУ – Енин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

Премьер ожидает в среду решения директора "ГарПока" о разделе 10,25 млрд грн между "Энергоатомом" и ВИЭ

ОККО официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки, планирует вложить в модернизацию до $3 млн

"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о газе для населения до 6,99 грн/куб. м в феврале

"Тедис Украина" добилась в Верховном суде отмены 3,4 млрд грн штрафа АМКУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин по инициативе ФГИ поручил рассмотреть вопрос снятия грифа "ДСП" с запасов полезных ископаемых выставляемой на приватизацию ОГХК

Novus открыл первый супермаркет на месте Billa после ребрендинга

"Эпицентр К" намерен отстроить сгоревший в Первомайске ТЦ в течение года

Кабмин поддержал привлечение EUR270 млн от ЕИБ на реконструкцию летной зоны №2 аэропорта "Борисполь"

Кабмин согласовал передачу "Энергоатому" от "Укрзализныци" ж/д пути в зоне отчуждения

АМКУ рассматривает концентрацию компаний "Датагруп" и Volia, в "Датагруп" уверены в позитивном итоге

"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

Премьер ожидает в среду решения директора "ГарПока" о разделе 10,25 млрд грн между "Энергоатомом" и ВИЭ

Кабмин продлил проект по формированию навыков дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами

Кабмин выделил 1,6 млрд грн для выплат материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА