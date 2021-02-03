Кабмин по инициативе ФГИ поручил рассмотреть вопрос снятия грифа "ДСП" с запасов полезных ископаемых выставляемой на приватизацию ОГХК

Кабинет министров Украины на заседании в среду поручил министерствам и ведомствам активно содействовать подготовке объектов "большой приватизации" к аукционам, а также рассмотреть вопрос о снятии грифа "для служебного пользования" (ДСП) с запасов полезных ископаемых выставляемого на публичные торги ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.).

Соответствующий проект протокольного поручения, озвученный на заседании правительства главой Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрием Сенниченко, был внесен в протокол заседания без замечаний.

Представляя документ, глава ФГИ напомнил, что президентом и правительством обнародован курс на привлечение инвестиций в открытую приватизацию. В бюджет на 2021 год заложены поступления от приватизации в объеме 12 млрд грн. Правительством приняты решения об утверждении перечня о приватизации и включении в этот перечень некоторых компаний, в частности ОГХК, Первый киевский машиностроительный завод "Большевик", "Президент-отель", Одесский припортовый завод (ОПЗ).

"Во исполнение решений правительства ФГИ провел конкурс по привлечению советников по приватизации, отобранные советники утверждены распоряжениями Кабмина от 2019 и 2020 годов. Они сейчас завершают свою работу, которую выполняли на протяжении 2020 года. При наличии политической воли имеем все шансы реализовать в 2021 году несколько объектов "большой приватизации", что будет впервые за 16 лет после "Криворожстали", и привлечь в госбюджет значительный объем финансовых ресурсов", - отметил Сенниченко.

Протокольное поручение содержит два пункта.

Первый - с целью обеспечения реализации программы приватизации и поступления средств от приватизации, предусмотренных планом госбюджета на 2021 год, привлечения инвестиций в экономику Украины, министерствам и Госгеонедр содействовать в подготовке в сжатые сроки объектов к аукционам по приватизации объектов "большой приватизации ", в частности ОГХК и Первый киевский машиностроительный завод, в отношении которых завершается работа по их подготовке к приватизации, и обеспечение соответствующих неотложных обращений ФГИ.

Второе – с целью привлечения широкого круга инвесторов к участию в приватизации ОГХК и упрощению потенциальным инвесторам к доступу информации о запасах полезных ископаемых, которые добываются ОГХК, Минэкологии, Минэкономики, Минюсту, ФГИ и Госгеонедр провести до 10 февраля 2021 года консультации с СБУ и другими заинтересованными госорганами по снятию грифа "для служебного пользования" в соответствии с законодательством с информации о запасах полезных ископаемых, разрабатываемых ОГХК, и исключить такую информацию из перечня сведений, которые составляют служебную информацию.

Минприроды и Госгеонедр до 17 февраля 2021 года по результатам консультаций должны осуществить в соответствии с законодательством соответствующие действия.

"Мы эти вопросы в рабочем режиме со всеми обсуждали. Суть в том, что продается компания с запасами, мы сделали аудит, международные консультанты принимали участие. И чтобы потенциальные покупатели (которых сейчас 16 из Японии, фонды из Австралии, европейские, американские и украинские компании) могли увидеть, что именно выставляется на приватизацию, необходимо осуществить формальные действия по снятию "ДСП" с запасов именно этой компании", - резюмировал глава Фонда.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", который в 1994 году стал ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018-го переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.