Экономика

15:40 03.02.2021

Кабмин поддержал привлечение EUR270 млн от ЕИБ на реконструкцию летной зоны №2 аэропорта "Борисполь"

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Кабмин поддержал привлечение EUR270 млн от ЕИБ на реконструкцию летной зоны №2 аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров на заседании в среду поддержал распоряжение президента "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком о заключении гарантийного соглашения "Развитие аэропорта Борисполь" между Украиной и ЕИБ", а также распоряжение об определении целесообразным привлечение средств займа от ЕИБ в размере EUR270 млн для реализации указанного проекта.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, проект предусматривает реконструкцию летной зоны №2, которая включает в себя строительство: новой взлетно-посадочной полосы с обустройством ее радио и светотехническим оборудованием, системы рулежных дорожек, аварийно-спасательной станции, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и станций для хранения специальных жидкостей, площадки для защиты воздушных судов от обледенения, площадки для гонки двигателей воздушных судов и других объектов инженерной инфраструктуры.

"Существующая искусственная взлетно-посадочная полоса №2, которая была введена в эксплуатацию еще в 1971 году, уже отработала свой ресурс и через многолетнее использование со значительными нагрузками восстановлению не подлежит. Современные крупногабаритные самолеты требуют совершенно нового подхода к аэродромным сооружениям и службам аэропорта, поэтому реконструкция летной зоны №2 будет осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации крупногабаритных самолетов", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Криклия.

Теги: #борисполь #еиб #аэропорт
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