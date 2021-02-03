"Эпицентр К" намерен отстроить сгоревший в Первомайске ТЦ в течение года

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует отстроить сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" в течение года, перевести работников в ближайшие ТЦ сети, сообщила пресс-служба компании.

"Вследствие трагедии в Первомайске город остался без стратегического торгового объекта, а люди - без работы. Мы будем пытаться в течение года отстроить торговый центр, а все 73 работника ТЦ получат возможности перевода в ближайшие "Эпицентры": в Умани, Кропивницком, Николаеве", – цитируется в пресс-релизе соосновательница компании "Эпицентр К" Галина Герега.

В компании также рассматривают возможность приобретения специализированной техники для пожарного депо Первомайска.

Согласно сообщению, работники ТЦ в Первомайске получат необходимую психологическую помощь. Кроме того, в течение месяца во всей сети ТЦ дважды в неделю намерены проводить дополнительное обучение противопожарной безопасности для персонала.

Как сообщила компания, трое пострадавших сотрудников ТЦ получили медицинскую помощь и находятся дома. Раненый нападавшим охранник пришел в сознание после операции.

"Представители компании были у пострадавшего в больнице, предоставили необходимую финансовую поддержку и находятся на связи с его семьей", – уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области возник в 12:58 вторника и в 18:30 был ликвидирован.

Позже правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра. По информации полиции, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще одному из сотрудников был нанесен удар топором.

Действия преступника следователи квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы.