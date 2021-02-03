АМКУ рассматривает концентрацию компаний "Датагруп" и Volia, в "Датагруп" уверены в позитивном итоге

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело о концентрации в виде приобретения компанией Datagroup Holding Limited долей в уставном капитале двух украинских и кипрской телеком-компаний, входящих в структуру группы Volia.

Как отмечается в сообщении на сайте АМКУ, комитет рассматривает концентрацию "Датагруп" доли в уставном капитале ООО "Киевские телекоммуникационные сети", обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Кроме этого, АМКУ начал дело о концентрации в виде приобретения "Датагруп" долей в ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр) обеспечивающих превышение 50% голосов в высших органах управления компаний.

Все три компании входят в структуру группы Volia.

"Компании подали все необходимые документы для получения разрешения на концентрацию. Со своей стороны АМКУ рассматривает поданные документы в установленном законом порядке, и мы приветствуем все шаги АМКУ в данном направлении, включая открытие дела о концентрации. Комитет в ходе рассмотрения запрашивает мнение участников телекоммуникационного рынка, позицию экспертов и регулятора – это нормальный и ожидаемый процесс. Мы считаем, что данная сделка позитивно отразится на телеком-отрасли и является важным импульсом будущего развития рынка телеком-услуг", - заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина" СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

Он также отметил, что по мнению, компании "Датагруп", эта сделка не повлияет на распределение сил на и без того достаточно конкурентном телеком-рынке.

Oisiw Limited - компания, специально созданная для совместного инвестирования с Sigma Bleyzer Southeast European Fund IV в улучшение телекоммуникационной и медиа-инфраструктуры в Украине. Работает с 2006 года.

ООО "Телесвит" и "Киевские телекоммуникационные сети" выступают субхолдинговыми компаниями Oisiw, которую в свою очередь контролирует кипрская Volia LTD.