Экономика

15:12 03.02.2021

"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

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"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

НАК "Нафтогаз Украины", как мажоритарный акционер ПАО "Укрнафта", направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, соответствующее уведомление набсовету "Нафтогаз" направил сегодня.

По его словам, "Нафтогаз" просит на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации.

"Для начала надо утвердить состав рабочей группы, провести отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвердить юридического советника для сопровождения процесса", - пояснил собеседника агентства.

Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз" направил письмо миноритариям "Укрнафты", которые подали иск к Украине в Стокгольмский арбитраж на $6 млрд, о желании провести собрание акционеров компании.

По его словам, "Нафтогаз" хотел бы провести собрание "в ближайший возможный день" и для этого намерен инициировать его созыв согласно требованиям законодательства.

В конце минувшего года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине. Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".

Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited – по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.

 

Теги: #нафтогаз #укрнафта
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