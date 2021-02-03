Экономика

15:04 03.02.2021

Премьер ожидает в среду решения директора "ГарПока" о разделе 10,25 млрд грн между "Энергоатомом" и ВИЭ

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Премьер ожидает в среду решения директора "ГарПока" о разделе 10,25 млрд грн между "Энергоатомом" и ВИЭ

Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду проведет встречу з директором ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") Константином Петриковцом, чтобы решить вопрос распределения полученных ГП от НЭК "Укрэнерго" 10,25 млрд грн между ВИЭ-генерацией и НАЭК "Энергоатом".

"Попрошу подключиться к этому вопросу Минэнерго. Сегодня проведем встречу з директором "ГарПока". Согласен, этот вопрос надо решать", – сказал премьер в ходе заседания Кабмина в среду в ответ на предложение народного депутата Сергея Нагорняка (фракция "Слуга народа") включить в повестку дня заседания проект распоряжения Кабмина о распределении этих средств.

При этом он отметил, что проект решения правительства не готовился на текущее заседание, в то же время подчеркнув, что "ГарПок" вправе самостоятельно решить этот вопрос в рамках своей хоздеятельности с учетом мнения Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ ранее выдала предписание "ГарПоку" распределить как минимум 50% этих средств на погашение задолженности перед НАЭК "Энергоатом".

По данным источника агентства, "Укрэнерго" уже перечислила 5 мрлд грн из 10,25 млрд грн на счета "ГарПока" и на протяжении двух недель прогнозирует перечисление оставшейся суммы.

С учетом данных "ГарПока" на 1 февраля, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", задолженность по оплате зеленой электроэнергии в 2020 году составляет 22,7 млрд грн, а уровень оплат – 53,6%, в то время как на начало января этот показатель составлял 47%. Его удалось улучшить благодаря расчетам за декабрь до 88,5%. Уровень расчетов за другие месяцы остается прежним: 100% – январь-февраль, август-ноябрь 2020 года, по 5% – апрель-май, июнь – 4%, июль – 3,5%.

В то же время по состоянию на 1 февраля данные по расчетам "ГарПока" с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" не изменились по сравнению с данными на начало января. ГП рассчиталось с генерацией за восемь месяцев года, сохранив задолженность перед ней за четыре месяца: февраль (уровень расчетов составил 13%), апрель (30%), май (3%) и июнь (54%). Общий уровень расчетов составляет 66%, а сумма долга – 7,8 млрд грн. Из них перед НАЭК – 7,4 млрд грн. По сравнению с данными на 16 декабря долг снизился на 0,3 млрд.

В конце января ГП "Гарантированный покупатель" инициировало обращение к премьер-министру Шмыгалю с просьбой принять правительственное решение по распределению между НАЭК "Энергоатом" и производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) 10,25 млрд грн кредитных средств госбанков, которые "ГарПок" получит от НЭК "Укрэнерго" в рамках погашения системным оператором задолженности перед производителями электроэнергии. В письме отмечалось, что с учетом пропорциональности погашения долгов, согласно нормативной базе, которой руководствуется ГП, погашение долгов должно произойти в размере 70/30 – ВИЭ-генерация/"Энергоатом".

Теги: #укрэнерго #гарпок
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