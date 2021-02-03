Кабмин продлил проект по формированию навыков дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2021 года реализацию экспериментального проекта по формированию навыков и популяризации дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг среди получателей пенсий и социальной помощи, которые проводятся через учреждения уполномоченных банков.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что необходимость продления проекта связана с продолжением применения противоэпидемиологических мероприятий связанных с распространением COVID-19.