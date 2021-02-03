Кабмин выделил 1,6 млрд грн для выплат материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина

Кабинет министров Украины выделил Министерству социальной политики 1,643 млрд грн для выплаты Фондом социального страхования застрахованным лицам материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что в октябре-декабре 2020 года существенно выросли расходы Фонда соцстрахования на выплату помощи застрахованным лицам.

В связи с чем, на 1 января 2021 года остались не профинансированные заявления страхователей с 15 декабря до 31 декабря 2020 года на сумму 1,642 млрд грн. Из данной суммы: 1,371 млрд грн – помощь по временной нетрудоспособности (в том числе из-за изоляции от COVID-19) 229 868 лицам, 268,5 млн грн – помощь по беременности и родам 6 827 лицам, 3,2 млн грн – помощь на захоронение на 776 выплат.