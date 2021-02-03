Экономика

14:00 03.02.2021

НКРЭКУ ограничила продажу э/э по двусторонним договорам в рамках ВИК или аффилированными субъектами

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НКРЭКУ ограничила продажу э/э по двусторонним договорам в рамках ВИК или аффилированными субъектами

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила ограничение, согласно которому объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка, входящими в состав одного вертикально интегрированного субъекта или являющимися аффилированными между собой, не может превышать 50% месячного объема продаж электроэнергии.

Соответствующее решение комиссия приняла в среду.

"Установить ограничения относительно месячного объема продажи электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка, входящими в состав одного вертикально интегрированного субъекта или являющимися аффилированными между собой, в размере 50% их месячного объема продажи электроэнергии", – говорится в проекте постановления НКРЭКУ на сайте.

В обосновании к проекту НКРЭКУ ссылается на информацию ГП "Оператор рынка" о дефиците в определенные часы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

В ходе заседания комиссии предостережения относительно принятия такого решения высказали представители ПАО "Донбассэнерго", заявившие, в частности, об ограничении свободы субъектов хозяйствования, а также об отсутствии анализа ликвидности рынка, что, по их мнению, не позволяет взвешенно подойти к решению проблемы.

В то же время член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко отметил, что принятие такого решения повысит ликвидность РСВ, поскольку на нем будет представлено больше генерации.

Теги: #электроэнергия #продажа #нкрэку
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