Экономика

13:36 03.02.2021

ЕИБ в 2020 году инвестировал более EUR1 млрд в украинские проекты

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ЕИБ в 2020 году инвестировал более EUR1 млрд в украинские проекты

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2020 году увеличил инвестиции в Украину более чем до EUR1 млрд, что на 50% больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба банка.

"В 2020 году мы вложили в Украину рекордные инвестиции в размере более EUR1 млрд, сосредоточив свои усилия на поддержке пострадавших от конфликта регионов востока Украины, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", - процитировала пресс-служба вице-президента ЕИБ Терезу Червиньскую.

Она отметила, что Украина - основной страной-реципиент инвестиций ЕИБ в странах Восточного соседства: на страну приходится более 60% кредитной активности ЕИБ в регионе.

Согласно сообщению, к настоящему времени общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг EUR7,5 млрд.

Уточняется, что в 2020 году ЕИБ финансировал малые и средние предприятия (МСП), чтобы они могли пережить кризис и продолжать создавать рабочие места, инвестировал в восстановление и развитие инфраструктуры, инновации, в улучшение в общественном транспорте и ключевых госуслугах, таких как образование и почтовая служба.

Отмечается, что в 2020 году ЕИБ поддержал 75 МСП и компаний со средней капитализацией и помог сохранить около 18,5 тыс. рабочих мест в Украине.

 

Теги: #инвестиции #проекты #еиб
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