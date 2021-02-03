Экономика

13:34 03.02.2021

Рада передала Мининфраструктуры контроль за ценами на ремонт дорог

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Рада передала Мининфраструктуры контроль за ценами на ремонт дорог

Верховная Рада передала полномочия Министерства развития громад и территорий (Минрегион) о нормативном обеспечении строительства и ремонта содержания автодорог Министерству инфраструктуры Украины.

Принятие соответствующего законопроекта №2234 поддержали 245 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, существующая в настоящее время система ценообразования в строительстве является устарелой и зарегулированной, что базируется на ресурсном методе. Суть этого метода заключается в необходимости обосновывать каждую составляющую расходов дорожных работ (с указанием марки машины, количества работников, уровня заработной платы, прибыли и т.п.) путем подготовки ряда документов в бумажном виде.

"Такой трудоемкий процесс формирования договорной цены ограничивает доступ подрядчиков к рынку строительства. Кроме того, проблему обостряют те факты, что в дорожно-строительных компаниях отсутствует заинтересованность в применении инновационных материалов (технологий) и уменьшении расходов, существует давление на дорожные организации со стороны контролирующих органов из-за ошибок, возникающих при чрезмерном зарегулированности системы", - говорится в документе.

Данным законопроектом предлагается вывести работы по строительству и ремонту автодорог общего пользователя из-под действия установленных сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве.

Вместо этого предлагается установить, что стоимость нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования определяется на основании методик и правил, утвержденных Мининфраструктуры.

"Пока разрабатываются подзаконные акты под новый законопроект, "Укравтодор" находится в тесном диалоге с Минрегионом по использованию уже имеющихся ДСТУ, с реформированной системой отчетности и учета работ. Именно их "Укравтодор" активно использует на проектах международных финансовых организаций", - прокомментировало Государственное агентство автомобильных дорог Украины принятие данного законопроекта на своей странице в Facebook в среду.

Теги: #дороги #ремонт #контроль
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