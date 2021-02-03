Экономика

13:26 03.02.2021

ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

2 мин читать
ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

В Европейском Союзе ожидают, что Украина откажется от инициативы обеспечивать локализацию при осуществлении государственных закупок, противоречащей Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Крайне важен вопрос: мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это относится к предложению ввести требования по локализации в сфере государственных закупок", - сказал Маасикас на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Маасикас направил в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Ко второму чтению к законопроекту подано более 2 тыс. поправок.

Украина присоединилась к Соглашению ВТО о госзакупках (Government Procurement Agreement, GPA) в 2016 году, в результате украинские компании формально получили право принимать участие в госзакупках 47 стран-членов GPA. Общий объем рынка госзакупок ВТО оценивает в $1,7 трлн ежегодно.

Теги: #госзакупки #ес #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 03.02.2021
Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

08:22 03.02.2021
В Украине за сутки 3285 новых случаев Covid-19, выздоровел 10101 человек

В Украине за сутки 3285 новых случаев Covid-19, выздоровел 10101 человек

07:48 03.02.2021
Российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погиб один украинский военный

Российские наемники на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погиб один украинский военный

05:26 03.02.2021
Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

03:36 03.02.2021
Ляшко заявил, что Украина начнет прививки вакциной Pfizer, вторая партия – AstraZeneca

Ляшко заявил, что Украина начнет прививки вакциной Pfizer, вторая партия – AstraZeneca

00:45 03.02.2021
Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заявили, что намерены бороться за право быть в эфире

Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заявили, что намерены бороться за право быть в эфире

00:21 03.02.2021
Прекращено вещание каналов 112, Newsone и ZIK

Прекращено вещание каналов 112, Newsone и ZIK

23:46 02.02.2021
Телеканалы "пула Медведчука" использовались как инструмент пропаганды против Украины

Телеканалы "пула Медведчука" использовались как инструмент пропаганды против Украины

23:18 02.02.2021
Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

22:55 02.02.2021
Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK

Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОККО официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки, планирует вложить в модернизацию до $3 млн

"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о газе для населения до 6,99 грн/куб. м в феврале

"Тедис Украина" добилась в Верховном суде отмены 3,4 млрд грн штрафа АМКУ

Китай надеется, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов – МИД

"Эпицентр" заявил об умышленном поджоге его ТЦ в Первомайске

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ в 2020 году инвестировал более EUR1 млрд в украинские проекты

Рада передала Мининфраструктуры контроль за ценами на ремонт дорог

ПриватБанк обжалует решение хозсуда о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед банком

ОККО официально заявила о покупке Херсонской нефтеперевалки, планирует вложить в модернизацию до $3 млн

Киевсовет 11 февраля рассмотрит выделение 140 млн грн из бюджета города на вакцинацию киевлян

Более 60% проверенных домов престарелых не включены в Реестр поставщиков соцуслуг - Минрегион

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Мюнхен, ограничила право МАУ на этой линии

"Нафтогаз" договорился с 29 компаниями о газе для населения до 6,99 грн/куб. м в феврале

Промпроизводство в Эстонии в 2020г сократилось на 5%

Рынок новых коммерческих авто в Украине в январе вырос на 6% несмотря на локдаун

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА