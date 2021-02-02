Экономика

19:20 02.02.2021

Промпроизводство в Эстонии в 2020г сократилось на 5%

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Промпроизводство в Эстонии в 2020г сократилось на 5%

Промышленные предприятия Эстонии в 2020 году произвели на 5% продукции меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба департамента статистики.

Производство сократилось во всех трех промышленных секторах: в энергетике - на 19%, в горнодобывающей промышленности - на 13%, в обрабатывающей промышленности - на 4%

Из 23 отраслей обрабатывающей промышленности уровень 2019 года был превзойден только в трех: из крупных отраслей - в деревообработке и производстве химической продукции, а из более мелких - в производстве фармацевтической продукции.

На внешний рынок в 2020 году было продано 67% всего объема продукции обрабатывающей промышленности. За год экспорт продукции сократился на 3%, а продажи на внутреннем рынке - на 5%.

Теги: #год #промпроизводство #эстония
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