Промпроизводство в Эстонии в 2020г сократилось на 5%

Промышленные предприятия Эстонии в 2020 году произвели на 5% продукции меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба департамента статистики.

Производство сократилось во всех трех промышленных секторах: в энергетике - на 19%, в горнодобывающей промышленности - на 13%, в обрабатывающей промышленности - на 4%

Из 23 отраслей обрабатывающей промышленности уровень 2019 года был превзойден только в трех: из крупных отраслей - в деревообработке и производстве химической продукции, а из более мелких - в производстве фармацевтической продукции.

На внешний рынок в 2020 году было продано 67% всего объема продукции обрабатывающей промышленности. За год экспорт продукции сократился на 3%, а продажи на внутреннем рынке - на 5%.