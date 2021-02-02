Открытие гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy из-за пандемии запланировано на 2022г – застройщик

Открытие первой пятизвездочной гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy сети Marriott Hotels&Resort запланировано на второй квартал 2022 года, сообщила компания-застройщик отеля.

"В связи с COVID открытие планируем на второй квартал 2022-го", – уточнили агентству "Интерфакс-Украина" сроки открытия гостиницы в ООО "Строительная инвестиционная компания "ТМ" (СИК ТМ).

Как сообщили в компании, проект отеля предусматривает 208 номеров, из которых 199 – "стандартные" площадью 40 кв. м, 8 – "люкс" (70 кв. м) и один президентский номер (190 кв. м).

В отеле также разместятся два ресторана, один из которых – панорамный, wellness-зона, конференц-залы общей площадью 1,1 тыс. кв. м с функциями коворкингов.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-релиз Marriott, открытие гостиницы Sheraton в Киеве планировалось на 2021 год.

Ранее в сентябре-2020 совет директоров Корпорации по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) одобрил выделение финансирования в размере $27 млн на проект строительства гостиницы Sheraton в Киеве.

Строительством пятизвездочной гостиницы Sheraton Kyiv Olimpiyskiy на территории Олимпийского стадиона занимается СИК ТМ, подписавшая договор на управление отелем с гостиничным оператором Marriott Hotels&Resort.

ООО "Строительная инвестиционная компания "ТМ" создана в 2004 году, основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, учредителями компании на январь-2021 числятся ООО "Телмокс Лимитед" (50,5%), ООО "Вейолл Лимитед" (35,5%) и Игорь Тарасулов (14%).

Размер уставного капитала составляет 5 млн грн.