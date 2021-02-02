Экономика

16:42 02.02.2021

Советник главы ОП Магомедов претендует на должность главы НКЦБФР

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 Внештатный советник главы Офиса президента (ОП) и экс-директор "Аструм Капитал" Руслан Магомедов претендует на должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующую декларацию за 2020 год он подал поздно вечером 1 февраля.

Согласно ей, Магомедову принадлежат три земучастка в Бориспольском районе по 580 кв. м, недвижимость в столице: квартира 48 кв. м и половина еще одной квартиры в 126,5 кв. м, которая была приобретена 29 января 2020 года, а также автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года.

Помимо того он задекларировал 6 акций "Украинской биржи" и 1,71 млн грн наличных в Альфа-Банке и еще $212,7 тыс. и EUR87,3 тыс.

Претендент на главу НКЦБФР в 2020 году получил 80,8 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 5,03 тыс. грн от продажи ценных бумаг через ООО "Фридом Финанс Украина". Он пользуется также счетами в государственных ПриватБанке и Укрэксимбанке.

Магомедов в 2016 году претендовал на должность главы правления Нацдепозитария Украины, также он входил в биржевой совет Украинской биржи.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет. Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена – Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и дерривативов (ПАРД), которая является саморегулирующейся организацией (СРО) хранителей и торговцев, на минувшей неделе предложила ОП рассмотреть четыре кандидатуры в новый состав регулятора – Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе и Магомедова. Другие кандидатуры, помимо него, президент ПАРД с 2002 года Алексей Кий, экс-глава "Тройка Диалог Украина" и глава правления "Украинской биржи" (УБ) Артемий Ершов, экс-глава Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ) Юрий Бойко. Помимо этого, ПАРД предлагает продлить на новый срок полномочия члена НКЦБФР Дмитрия Тарабакина.

Ранее Общественный союз "Украинское объединение рынков капитала" (UCMA) также рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть кандидатур на должности членов НКЦБФР. Среди них президент ПАРД Кий, депутат Верховной Рады VII-VIII созывов Павел Ризаненко, глава экспертного совета по вопросам корпоративного права UCMA Оксанп Параскева, экс-член НКЦБФР Николай Бурмака и экс-замдиректора департамента Комиссии Елена Величко. Союз также просил продлить полномочия на второй срок члена НКЦБФР Александра Панченко.

Теги: #нкцбфр #магомедов
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