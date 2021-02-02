"Интергал-Буд" начал обустройство набережной в составе ЖК "Причал 8"

Строительная компания "Интергал-Буд" начала обустройство набережной в составе жилого комплекса (ЖК) "Причал 8" по ул.Канальной, 8 в Дарницком районе Киева.

Согласно пресс-релизу компании, инфраструктура ЖК включает набережную у озера с прогулочными аллеями и пляж. На территории также планируют оборудовать спортивные, детские площадки, футбольную и теннисную зону,

Проект ЖК "Причал 8" включает два дома с переменной этажностью (20, 22, 24) из 10 секций на 1029 квартир. Площадь земельного участка под проект составляет 2,44 га, включая рекреационные зоны. Общая площадь комплекса – 154,5 тыс. кв. м. В составе инфраструктуры предусмотрен паркинг на 119 машиномест. Застройщик также предлагает реализацию квартир с ремонтом.

По данным "Интергал-Буда", четыре секции первого дома будут завершены в третьем квартале 2021 года, а ввод в эксплуатацию всего ЖК запланирован на второй квартал 2022 года.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.