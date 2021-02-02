Экономика

14:29 02.02.2021

Украинцы в январе-2021 купили наличной валюты на $15,8 млн больше, чем продали

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Украинцы в январе-2021 купили наличной валюты на $15,8 млн больше, чем продали

 Объем покупки населением наличной валюты в январе 2021 года превысил объем продажи на $15,8 млн. следует из отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, в январе 2021 года украинцы продали валюты на 34% меньше по сравнению с декабрем 2020 года, что составило $1,07 млрд в эквиваленте, а покупка сократилась на 36,5% – до $1,085 млрд в эквиваленте.

Указывается, что объем продажи населением безналичной валюты в январе 2021 года превысил объем покупки на $69,26 млн. В частности, в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года украинцы сократили продажу безналичной валюты на 22,7% – до $280 млн в эквиваленте, а покупка сократилась в 1,6 раза – до $210,8 млн в эквиваленте.

Как сообщалось, по итогам 2020 года объем продажи ($15,95 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между которыми составила $1,1 млрд.

Теги: #валюта
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