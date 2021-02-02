Экономика

13:03 02.02.2021

Тимошенко призвала народных депутатов к безотлагательному снижению тарифов

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Тимошенко призвала народных депутатов к безотлагательному снижению тарифов

 Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады назвала снижение тарифов для населения первоочередной задачей парламента и призвала народных депутатов к подписанию законопроекта об ограничении роста цен на газ, сообщается на сайте партии "Батькивщина".

"Мы внесли законопроект №4680. Он о том, чтобы вернуть людям украинский газ по украинской цене и сделать так, чтобы из хранилищ людям газ шел по адекватным ценам, а не втридорога. Я предлагаю, чтобы лидеры фракций подписали режим ad hoc, и чтобы этот закон немедленно рассмотрели в зале", - призвала Тимошенко.

Лидер партии также напомнила, что до 2014 года проблема тарифов в Украине никогда не стояла и призвала депутатов вернуть политику формирования доступных тарифов.

"Люди должны почувствовать, что справедливость есть. Десятилетиями украинцы получали газ отечественной добычи, и только в 2014 году сорвали стоп-кран и сняли все ограничения на рост тарифов, которые людям просто не по силам", - отметила она.

Кроме того, по словам Тимошенко, "Батькивщина" намерена внести проект постановления о директивах правительству освободить главу правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрея Коболева и его команду от занимаемых должностей, обвинив их в коррумпированности.

Теги: #тимошенко #тарифы
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