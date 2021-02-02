Экономика

13:11 02.02.2021

Украина в январе-2021 ухудшила сальдо внешней торговли товарами на $360 млн к январю-2020 – торгпред

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Украина в январе-2021 ухудшила сальдо внешней торговли товарами на $360 млн к январю-2020 – торгпред

Экспорт товаров из Украины в январе 2021 года составил $3,93 млрд, что на $270 млн, или 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года и связано с сокращением экспорта кукурузы, пшеницы, сои и шрота, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка в Facebook во вторник.

По его данным, импорт в минувшем месяце вырос на $90 млн, или на 2,16% по сравнению с январем 2020 года – до $4,21 млрд.

"Основная причина роста - топливные материалы (27 группа). Импорт в январе составил $1,01 млрд. Это на $170 млн, или 19,53% больше, чем в январе прошлого года", – пояснил Качка.

С учетом этих данных позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-2020 в $80 млн сменилось негативным в январе-2021 в $280 млн.

Теги: #экспорт
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