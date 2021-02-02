ЕБА просит Кабмин сознательно подойти к регистрации вакцины от COVID-19

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призывает власть сознательно подойти к процессу регистрации вакцины от COVID-19 в Украине.

"Бизнес призывает власти чрезвычайно сознательно подходить к процессу регистрации вакцины, ведь от этого зависит жизнь миллионов людей. Недопустимой является регистрация вакцины даже с посредственным процентом эффективности или вакцины, информация о которой хотя бы частично умалчивается. Например, есть опасения относительно одной из разновидностей китайской вакцины, официальных данных об эффективности которой пока недостаточно",- говорится в обращении, обнародованном на сайте ЕБА.

При этом ассоциация приветствует подписание президентом закона Украины о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения, который позволяет ускоренно регистрировать вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики COVID-19.

Помимо этого, ЕБА призывает президента и правительство как можно скорее поставить вакцину в страну и начать вакцинацию.

"Безусловно, сообщество понимает, что в этом контексте многое зависит от игроков рынка, однако продуманная коммуникация с международными партнерами и прозрачный подход к вопросу очень важны, чтобы страна получила вакцину в нормальном количестве и максимально оперативно. По предварительной информации, процесс вакцинации в Украине должен начаться в феврале. Надеемся, срывов плана вакцинации не произойдет, ведь это не вопрос, к решению которого можно халатно подходить",- отмечают в ассоциации.