Экономика

11:15 02.02.2021

"Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности ПХГ

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"Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности ПХГ

АО "Укртрансгаз" начал прием заявок на распределение годовой мощности (на 1-4 года) подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины.

Согласно сообщению компании, объем бронирования свободных мощностей в ПХГ Украины составляет 7 млрд куб. м.

В УТГ отметили, что предлагаемая услуга по бронированию годовой мощности дает гарантированное использование рабочего объема хранилищ и выгодные тарифы – на 20% меньше, чем при заказе услуг на сутки вперед и на 10% меньше, чем при заказе на месяц.

Клиенты также получат возможность гарантированной закачки/отбора на протяжении базового сезона, и возможность осуществления оплаты помесячно на протяжении года.

Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года включительно.

"Этими объемами (7 млрд куб. м - ИФ) могут воспользоваться все компании, желающие получить приоритетный доступ к закачке и отбору своего газа из подземных газохранилищ, независимо от загруженности ПХГ, и более привлекательные тарифные условия", - резюмируют в УТГ.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

По состоянию на 1 февраля 2021 года в ПХГ Украины находится 21,04 млрд куб. м газа.

 

Теги: #укртрансгаз
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