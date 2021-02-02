Экономика

09:19 02.02.2021

Китайская Shenzhen MTC инвестирует $13 млн в телевизоры KIVI в рамках стратегического партнерства

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Китайская Shenzhen MTC инвестирует $13 млн в телевизоры KIVI в рамках стратегического партнерства

Международная компания-производитель телевизоров KIVI с центральным офисом в Украине подписала соглашение о стратегическом партнерстве и глубокой интеграции с одним из крупнейших производителей электроники компанией Shenzhen MTC (Китай, Шэнчжэнь).

"В 2021 году в рамках подписанного соглашения китайский производственный гигант инвестирует более $13 млн только в развитие новой линейки смарт-телевизоров KIVI 2021. Инвестиции будут направлены на разработку новых аппаратных и программных решений для существенного роста производительности и реализации ряда инновационных технологий, новых дизайнерских решений, а также улучшение качества изображения и звука", - отмечается в сообщении украинской компании во вторник.

Документ также предусматривает реализацию ряда инновационных проектов, направленных на развитие продуктов под торговой маркой KIVI в течение следующих пяти лет.

"Мы несколько лет присматривались к бренду KIVI и его команде. Нас заинтересовали их ежегодная динамика роста, успешная экспансия на европейские и азиатские рынки, а также очень профессиональный подход к развитию продукта и ведению бизнеса. Поэтому наша компания приняла решение более сфокусированно взаимодействовать с KIVI, поделиться с ними своей экспертизой и ресурсами", - пояснил президент Shenzhen MTC Форест Оу.

Вице-президент по производству и инновациям KIVI Евгений Руденко считает, что глубокое взаимодействие с Shenzhen MTC, даст мощный импульс бизнесу компании и выведет его на новый виток развития.

Как сообщалось, KIVI в 2020 году выпустила свой миллионный телевизор с начала работы и планирует уже в 2022 году достичь порога в 2 млн устройств.

KIVI – международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и ТВ-сервисов. Продукция под одноименным брендом реализуется на европейских и азиатских рынках, а ТВ-сервис KIVI TV доступен на всех телевизорах с cистемой Android в Украине.

Головной офис KIVI находится в Киеве, разработку телевизоров и ТВ-сервисов осуществляет международная команда специалистов KIVI, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии.

Shenzhen MTC Co., Ltd. (Shenzhen MTC) основана в апреле 2005 года с уставным капиталом в 4,5 млрд юаней ($700 млн), зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в июне 2010 года. Штаб-квартира компании располагается в Шэньчжэнь.

В 2020 году MTC заняла 2 место в мировом рейтинге среди производителей телевизоров с годовым объемом 12,5 млн устройств, за год увеличив производство на 49%.

Основная деятельность компании - разработка дизайна, проектирование, производство и продажа ЖК-телевизоров, телевизионных приставок, светодиодных продуктов, сетевых устройств, интернет-развлечений и других сопутствующих товаров и услуг.

Теги: #kivi
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